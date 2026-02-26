Рейтинг@Mail.ru
23:49 26.02.2026
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
2026-02-26T23:49:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кунар
2026
в мире, афганистан, пакистан, кунар
В мире, Афганистан, Пакистан, Кунар
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пакистанские военные потеряли "большое количество" военных убитыми и ранеными после начала боевых действий с Афганистаном, утверждает пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"В (уезде) Саркано провинции Кунар были взяты еще три поста врага. Большое количество военных врага были убиты, ранены, некоторых удалось взять живыми", - написал он в соцсети X.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а также сообщил о больших потерях афганской стороны.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
