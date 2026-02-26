https://ria.ru/20260226/afganistan-2077021220.html
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных - РИА Новости, 26.02.2026
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
Пакистанские военные потеряли "большое количество" военных убитыми и ранеными после начала боевых действий с Афганистаном, утверждает пресс-секретарь верховного РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:49:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кунар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_0:299:4640:2909_1920x0_80_0_0_f71a17f0e945ca211fc6af1af1ed2b84.jpg
https://ria.ru/20260226/chp-2077018680.html
афганистан
пакистан
кунар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_182:0:4459:3208_1920x0_80_0_0_adae9a52b793debc7deaada40ca06174.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан, кунар
В мире, Афганистан, Пакистан, Кунар
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
Афганистан сообщил о большом количестве погибших и раненых пакистанских военных