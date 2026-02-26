Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана - РИА Новости, 26.02.2026
19:47 26.02.2026 (обновлено: 22:04 26.02.2026)
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид"
Движение войск на приграничной территории между Пакистаном и Афганистаном
Между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые вооружённые столкновения на приграничной территории.
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана

Афганистан заявил о начале операции против Пакистана в ответ на бомбардировки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
"Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались в 20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены", — сказал он национальному телеканалу RTA.
По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.
В субботу вечером пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. По данным Министерства просвещения страны, разрушению подверглось медресе, под руинами которого погибли пять учеников — три мальчика и две девочки.

Обострение отношений

Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.
После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.
В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.
