Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана, заявил представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.

20:00 по местному времени. Три поста противника уже захвачены", — сказал он национальному телеканалу "Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана Нангархар и Кунар начались впо местному времени. Три поста противника уже захвачены", — сказал он национальному телеканалу RTA

По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.

В субботу вечером пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. По данным Министерства просвещения страны, разрушению подверглось медресе , под руинами которого погибли пять учеников — три мальчика и две девочки.

Обострение отношений

пакистанских талибов , а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика. Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.

После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.

Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.