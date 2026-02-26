Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ
17:41 26.02.2026
На ЗАЭС заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ
На ЗАЭС заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ
На ЗАЭС заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ
Интенсивные обстрелы со стороны ВСУ вокруг Запорожской АЭС продолжаются, это не позволяет начать ремонт резервной линии "Ферросплавная-1", энергоснабжение...
в мире
москва, киев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, в мире
Москва, Киев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, В мире
На ЗАЭС заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

На ЗАЭС не могут начать ремонт резервной линии из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Интенсивные обстрелы со стороны ВСУ вокруг Запорожской АЭС продолжаются, это не позволяет начать ремонт резервной линии "Ферросплавная-1", энергоснабжение станции пока осуществляется только по одной линии, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«
"Обстановка не позволяет начать ремонт - довольно интенсивные обстрелы в районе расположения Запорожской АЭС и окрестностях Энергодара", - сказала Яшина.
Она уточнила, что энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет линии "Днепровская". Персонал контролирует параметры безопасности.
Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
МоскваКиевЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭВ мире
 
 
