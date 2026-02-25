Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Званий Героя России в 2025 году удостоены 6 военнослужащих Росгвардии и 1 сотрудник посмертно, около 4 тысяч росгвардейцев отмечены госнаградами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.