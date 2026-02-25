Рейтинг@Mail.ru
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
20:25 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/zvanie-2076743028.html
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
Званий Героя России в 2025 году удостоены 6 военнослужащих Росгвардии и 1 сотрудник посмертно, около 4 тысяч росгвардейцев отмечены госнаградами, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2026
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году

Семь росгвардейцев удостоены званий Героя России в 2025 году, один посмертно

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Званий Героя России в 2025 году удостоены 6 военнослужащих Росгвардии и 1 сотрудник посмертно, около 4 тысяч росгвардейцев отмечены госнаградами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2025 году.
"По итогам выполнения задач в прошлом году около 4 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, звания Героя России удостоены 6 военнослужащих и 1 сотрудник (посмертно) Росгвардии", - говорится в сообщении.
