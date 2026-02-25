https://ria.ru/20260225/zvanie-2076743028.html
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
Званий Героя России в 2025 году удостоены 6 военнослужащих Росгвардии и 1 сотрудник посмертно, около 4 тысяч росгвардейцев отмечены госнаградами, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2026
Семь сотрудников Росгвардии удостоены званий Героя России в 2025 году
