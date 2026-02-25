Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"Надо, действительно, форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - сказал Слуцкий, выступая в Госдуме.
Лидер партии отметил, что в некоторых регионах РФ изношенность магистральных сетей составляет 100%. Кроме того, он обратил внимание на недобросовестные управляющие компании. По его словам, фракция уже предложила правительству РФ ужесточить контроль и ответственность за деятельностью таких УК.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.