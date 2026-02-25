Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства - РИА Новости, 25.02.2026
15:27 25.02.2026
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль. РИА Новости, 25.02.2026
россия, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"Надо, действительно, форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - сказал Слуцкий, выступая в Госдуме.
Лидер партии отметил, что в некоторых регионах РФ изношенность магистральных сетей составляет 100%. Кроме того, он обратил внимание на недобросовестные управляющие компании. По его словам, фракция уже предложила правительству РФ ужесточить контроль и ответственность за деятельностью таких УК.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин попросил Госдуму ускорить принятие закона о тарифах ЖКХ в регионах
Вчера, 14:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
