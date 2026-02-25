https://ria.ru/20260225/zhile-2076601056.html
Мишустин рассказал о вводе жилья в России в 2025 году
Мишустин рассказал о вводе жилья в России в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о вводе жилья в России в 2025 году
В 2025 году в России введено еще 108 миллионов квадратных метров жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о вводе жилья в России в 2025 году
Мишустин: в 2025 году введено 108 млн кв м жилья