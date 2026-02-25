Препятствующим миру на Украине не место на переговорах, заявила Жданова

ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Те, кто препятствует миру на Украине и спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран – членов НАТО. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. Зато весь мир становится свидетелем новой главы антироссийской политики "коллективного Запада", который, выкачивая деньги из собственных налогоплательщиков, стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, подчеркнула она.
"Разумеется, те, кто препятствует миру на Украине, те, кто спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров о её завершении. Мы признательны американской стороне за её искреннее стремление содействовать поиску мирных развязок конфликта", - сказала глава делегации на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в среду.