Препятствующим миру на Украине не место на переговорах, заявила Жданова
18:10 25.02.2026
Препятствующим миру на Украине не место на переговорах, заявила Жданова
Те, кто препятствует миру на Украине и спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров, заявила глава делегации РФ на... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
украина
россия
вена
юлия жданова
обсе
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
вена
в мире, украина, россия, вена, юлия жданова, обсе, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ, НАТО, Мирный план США по Украине
ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Те, кто препятствует миру на Украине и спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран – членов НАТО. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. Зато весь мир становится свидетелем новой главы антироссийской политики "коллективного Запада", который, выкачивая деньги из собственных налогоплательщиков, стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, подчеркнула она.
"Разумеется, те, кто препятствует миру на Украине, те, кто спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров о её завершении. Мы признательны американской стороне за её искреннее стремление содействовать поиску мирных развязок конфликта", - сказала глава делегации на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в среду.
