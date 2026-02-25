Препятствующим миру на Украине не место на переговорах, заявила Жданова

ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Те, кто препятствует миру на Украине и спонсирует войну в этой стране, не могут рассчитывать на место за столом переговоров, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.