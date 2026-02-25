Рейтинг@Mail.ru
"Соглашения не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076763381.html
"Соглашения не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского
"Соглашения не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского - РИА Новости, 25.02.2026
"Соглашения не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского
Мирного соглашения между Россией и Украиной не будет, утверждает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:57:00+03:00
2026-02-25T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
олег соскин
леонид кучма
владимир мединский
вооруженные силы украины
"Соглашения не будет". На Украине раскрыли дерзкий план Зеленского

Соскин: мирного соглашения между Россией и Украиной не будет

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мирного соглашения между Россией и Украиной не будет, утверждает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: "Какое мирное соглашение сегодня?" Да и Зеленский про это говорит", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Признать поражение". На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
Вчера, 18:09
Кроме того, эксперт выразил мнение, что европейские страны готовятся к войне с Россией на территории Украины.
«
"Фактически они готовы воевать. <…> Британско-французский контингент, я полагаю, в ближайшее время войдет в Украину. Германия готова к столкновению, но она не заведет войска, а вот Франция, Британия готовы завести. Думаю, еще Канада даст контингент, Новая Зеландия и Австралия", — утверждает Соскин.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
