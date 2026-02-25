https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076760553.html
Зеленский объявил о чистках в СБУ
Зеленский объявил о чистках в СБУ - РИА Новости, 25.02.2026
Зеленский объявил о чистках в СБУ
Владимир Зеленский утверждает, что поручил Службе безопасности Украины (СБУ) провести чистки в ведомстве. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:27:00+03:00
2026-02-25T22:27:00+03:00
2026-02-25T22:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
Зеленский объявил о чистках в СБУ
Зеленский поручил провести чистки в СБУ