https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076733485.html
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2026
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения зависит от продолжения конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:28:00+03:00
2026-02-25T19:28:00+03:00
2026-02-25T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_56:45:2982:1691_1920x0_80_0_0_5a6462db99d1091b44dd317662b0aefe.jpg
https://ria.ru/20260225/svo-2076670814.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076726284.html
украина
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_fe0769c9e52da8cd3d38cc7e00d56b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожье, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дэниел дэвис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дэниел Дэвис
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
Аналитик Мартьянов: жизнь Зеленского зависит от продолжения конфликта на Украине
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения зависит от продолжения конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Продолжение конфликта для них — для Зеленского
, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — заявил он.
Аналитик отметил, что Украина
сталкивается с катастрофическими проблемами из-за дефицита живой силы.
"Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это, по сути, центр принудительной мобилизации. Сейчас, по всей видимости, обсуждается — не знаю, возможно, это уже происходит — взлом дверей квартир, чтобы вытаскивать оттуда оставшихся мужчин, которые там скрываются", — отметил Мартьянов.
Эксперт также подчеркнул, что российские войска продолжают продвижение в сторону Запорожья
, что станет "серьезным психологическим поражением для Киева".
"В конце концов, как я уже говорил, господин Медведев абсолютно прав. Мы все это время твердили, что в конечном итоге Зеленского устранят его же преступные группировки", — заключил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.