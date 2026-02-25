Рейтинг@Mail.ru
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 25.02.2026 (обновлено: 20:29 25.02.2026)
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2026
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения зависит от продолжения конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дэниел дэвис
украина
запорожье
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского

Аналитик Мартьянов: жизнь Зеленского зависит от продолжения конфликта на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Жизнь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения зависит от продолжения конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут", — заявил он.
Аналитик отметил, что Украина сталкивается с катастрофическими проблемами из-за дефицита живой силы.
"Им просто больше некого призывать, они похищают людей. Это, по сути, центр принудительной мобилизации. Сейчас, по всей видимости, обсуждается — не знаю, возможно, это уже происходит — взлом дверей квартир, чтобы вытаскивать оттуда оставшихся мужчин, которые там скрываются", — отметил Мартьянов.
Эксперт также подчеркнул, что российские войска продолжают продвижение в сторону Запорожья, что станет "серьезным психологическим поражением для Киева".
"В конце концов, как я уже говорил, господин Медведев абсолютно прав. Мы все это время твердили, что в конечном итоге Зеленского устранят его же преступные группировки", — заключил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДэниел Дэвис
 
 
