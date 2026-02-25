https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076662129.html
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Евросоюз
Азаров: Зеленский хамит западным лидерам из-за их планов заменить его
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Владимир Зеленский стал вести себя вызывающе по отношению к западным партнерам из-за их планов заменить его, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале
.
«
"Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать (его со счетов. — Прим. ред.). И он, собственно говоря, этого не скрывает. <…> Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам", — написал политик.
Так Азаров
прокомментировал недавнее интервью главы киевского режима. Зеленский среди прочего признался, что лидеры ЕС
и США
требуют провести президентские выборы на Украине
, чтобы заменить его.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, сейчас идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.