Рейтинг@Mail.ru
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 25.02.2026 (обновлено: 23:03 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/zelenskiy-2076662129.html
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины - РИА Новости, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Владимир Зеленский стал вести себя вызывающе по отношению к западным партнерам из-за их планов заменить его, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:19:00+03:00
2026-02-25T23:03:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
николай азаров (политик)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076464343.html
https://ria.ru/20260224/zelenskiy-2076507352.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, николай азаров (политик), евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Евросоюз
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины

Азаров: Зеленский хамит западным лидерам из-за их планов заменить его

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский стал вести себя вызывающе по отношению к западным партнерам из-за их планов заменить его, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
«

"Зеленский понял, что американцы и европейцы начинают списывать (его со счетов. — Прим. ред.). И он, собственно говоря, этого не скрывает. <…> Поэтому Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще хамит своим же западным хозяевам", — написал политик.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
24 февраля, 17:07
Так Азаров прокомментировал недавнее интервью главы киевского режима. Зеленский среди прочего признался, что лидеры ЕС и США требуют провести президентские выборы на Украине, чтобы заменить его.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, сейчас идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"До предела". Японцы предрекли Зеленскому мрачное будущее после слов Путина
24 февраля, 21:11
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала