Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США - РИА Новости, 25.02.2026
01:55 25.02.2026 (обновлено: 02:52 25.02.2026)
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США - РИА Новости, 25.02.2026
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней". РИА Новости, 25.02.2026
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
стив уиткофф
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
украина
сша
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, стив уиткофф, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США

Зеленский: трехсторонняя встреча по Украине возможна в течение десяти дней

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что встреча России, Украины и США по украинскому конфликту возможна в течение "этой недели" или "десяти дней".
"У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней", - заявил Зеленский, его слова приводит телеканал ТСН.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Украина готова". Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
24 февраля, 17:07
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффВладимир ПутинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
