МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии Калининградской области, отметив запуск первого в стране завода литий-ионных аккумуляторов, необходимых для электромобилей и энергетики.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"В Калининградской области – за счет особых экономических условий – запустили первый в стране завод литий-ионных аккумуляторов, они необходимы, напомню, для электромобилей и энергетики. А для жителей и гостей там открылось здание музея Мирового океана", - сказал Мишустин в ходе доклада.