Мишустин рассказал о развитии Калининградской области
Мишустин рассказал о развитии Калининградской области - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о развитии Калининградской области
25.02.2026
https://ria.ru/20250427/atom-2013726259.html
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о развитии Калининградской области, отметив запуск первого в стране завода литий-ионных аккумуляторов, необходимых для электромобилей и энергетики.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"В Калининградской области – за счет особых экономических условий – запустили первый в стране завод литий-ионных аккумуляторов, они необходимы, напомню, для электромобилей и энергетики. А для жителей и гостей там открылось здание музея Мирового океана", - сказал Мишустин в ходе доклада.