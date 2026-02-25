Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал число принятых законов в сфере строительства и ЖКХ за год - РИА Новости, 25.02.2026
14:48 25.02.2026
Володин назвал число принятых законов в сфере строительства и ЖКХ за год
Володин назвал число принятых законов в сфере строительства и ЖКХ за год - РИА Новости, 25.02.2026
Володин назвал число принятых законов в сфере строительства и ЖКХ за год
Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 25.02.2026
жкх, россия, вячеслав володин, марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума рф
ЖКХ, Россия, Вячеслав Володин, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин назвал число принятых законов в сфере строительства и ЖКХ за год

Володин: в сфере строительства и ЖКХ Госдума приняла 22 закона в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Двадцать два закона в сфере строительства и ЖКХ было принято Госдумой в 2025 году, это итог совместной работы с кабмином, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если посмотреть только за прошлый год, у нас в сфере строительства и ЖКХ принято 22 закона. Это итог совместной работы", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он также поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина за те подходы в развитие отрасли строительства, которые были внедрены в работу и дали результат.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин попросил Госдуму ускорить принятие закона о тарифах ЖКХ в регионах
ЖКХ Россия Вячеслав Володин Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Госдума РФ
 
 
