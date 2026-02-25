Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о принадлежности Гренландии к ЕС и напомнила, что остров еще с 1985 года не имеет никакого отношения к Евросоюзу.