Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/zakharova-2076717189.html
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году - РИА Новости, 25.02.2026
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:16:00+03:00
2026-02-25T18:16:00+03:00
в мире
гренландия
германия
сша
дональд трамп
мария захарова
анналена бербок
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260225/berbok-2076675636.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076558408.html
гренландия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, германия, сша, дональд трамп, мария захарова, анналена бербок, оон, евросоюз, ard
В мире, Гренландия, Германия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Анналена Бербок, ООН, Евросоюз, ARD
Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году

Захарова: Гренландия перестала быть частью ЕС с 1985 года

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о принадлежности Гренландии к ЕС и напомнила, что остров еще с 1985 года не имеет никакого отношения к Евросоюзу.
Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD ранее заявила, что, если бы американцам не сказали о том, что Гренландия также входит в Евросоюз, то многие многие бы в США этого и не знали.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Бербок по ошибке назвала Гренландию частью Евросоюза
Вчера, 15:49
"Гренландия не является частью ЕС. Дания - член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров.
"Господи, ей ведь еще полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН. Поразительно, что бывший министр иностранных дел ключевой страны-члена ЕС, Германии, ни разу не замечала, что такой внушительной территории, как Гренландия, на карте Евросоюза попросту нет. Хотя, если развернуться на 360 градусов...", - иронично прокомментировала Захарова слова Бербок.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Вчера, 09:22
 
В миреГренландияГерманияСШАДональд ТрампМария ЗахароваАнналена БербокООНЕвросоюзARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала