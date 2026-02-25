Захарова напомнила Бербок, что Гренландия вышла из ЕС в 1985 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о принадлежности Гренландии к ЕС и напомнила, что остров еще с 1985 года не имеет никакого отношения к Евросоюзу.
Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD ранее заявила, что, если бы американцам не сказали о том, что Гренландия также входит в Евросоюз, то многие многие бы в США этого и не знали.
"Гренландия не является частью ЕС. Дания - член Евросоюза. Жители Гренландии же проголосовали на референдуме за выход из Европейских сообществ в 1982 году и данная территория перестала быть их частью в 1985 году", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, если бы Бербок не делала глупейших заявлений, то многие американцы и не знали бы, что в ЕС просто катастрофический кризис управленческих кадров.
"Господи, ей ведь еще полгода председательствовать в Генеральной Ассамблее ООН. Поразительно, что бывший министр иностранных дел ключевой страны-члена ЕС, Германии, ни разу не замечала, что такой внушительной территории, как Гренландия, на карте Евросоюза попросту нет. Хотя, если развернуться на 360 градусов...", - иронично прокомментировала Захарова слова Бербок.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.