Захарова кратко описала ситуацию со свободой слова в Германии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию политолога и журналиста Александра Сосновского о ситуации со свободой слова ФРГ.
"Бункер-штрассе", - написала она в своем Telegram канале, прикрепив ссылку на пост Сосновского.
В своей публикации журналист заявил о том, что свобода слова в Германии теперь стала поводом для уголовного преследования. В качестве доказательства он приводит сообщение Федерального управления уголовной полиции о 140 уголовных производствах, рейдах во всех 16 землях, изъятии смартфонов и допросах. Поводом стали публикации в соцсетях, признанные "strafsbar", то есть - уголовно наказуемыми.
Сосновский также рассказал о получении оскорблений и угрозы, в том числе в соцсетях, в режиме реального времени. При этом он отметил, что ни по одному его заявлению в прокуратуру дело против предполагаемого преступника так и не было доведено до конца.