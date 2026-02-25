Рейтинг@Mail.ru
Захарова кратко описала ситуацию со свободой слова в Германии - РИА Новости, 25.02.2026
14:28 25.02.2026
Захарова кратко описала ситуацию со свободой слова в Германии
Захарова кратко описала ситуацию со свободой слова в Германии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию политолога и журналиста Александра Сосновского о ситуации со свободой слова ФРГ. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, германия, россия, александр сосновский, мария захарова, telegram
Захарова кратко описала ситуацию со свободой слова в Германии

Захарова двумя словами высказалась о ситуации со свободой слова в Германии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию политолога и журналиста Александра Сосновского о ситуации со свободой слова ФРГ.
"Бункер-штрассе", - написала она в своем Telegram канале, прикрепив ссылку на пост Сосновского.
В своей публикации журналист заявил о том, что свобода слова в Германии теперь стала поводом для уголовного преследования. В качестве доказательства он приводит сообщение Федерального управления уголовной полиции о 140 уголовных производствах, рейдах во всех 16 землях, изъятии смартфонов и допросах. Поводом стали публикации в соцсетях, признанные "strafsbar", то есть - уголовно наказуемыми.
Сосновский также рассказал о получении оскорблений и угрозы, в том числе в соцсетях, в режиме реального времени. При этом он отметил, что ни по одному его заявлению в прокуратуру дело против предполагаемого преступника так и не было доведено до конца.
