Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 25.02.2026 (обновлено: 09:09 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/zakharova-2076555381.html
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке - РИА Новости, 25.02.2026
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:06:00+03:00
2026-02-25T09:09:00+03:00
в мире
япония
мария захарова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3fe2d15f77dc3c83e03051150c2a4eb9.jpg
https://ria.ru/20260219/makak-2075620794.html
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_4545f31c85a1a52b4a82028c946f2d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, мария захарова, украина
В мире, Япония, Мария Захарова, Украина
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке

Захарова: люди жалеют обезьянку, но игнорируют страдания детей от действий Киева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также отметила, что подавляющее большинство людей, которые следят за историей с обезьянкой, даже не замечают, что их страны собирают огромные денежные суммы на то, чтобы "превращать детей в таких вот обезьянок Пантей".
Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях. Панти родился 26 июля, но из-за того, что его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трогательная история обезьянки-сироты набирает миллионы просмотров в Сети
19 февраля, 21:16
 
В миреЯпонияМария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала