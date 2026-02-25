https://ria.ru/20260225/zakharova-2076555381.html
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке - РИА Новости, 25.02.2026
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:06:00+03:00
2026-02-25T09:06:00+03:00
2026-02-25T09:09:00+03:00
в мире
япония
мария захарова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3fe2d15f77dc3c83e03051150c2a4eb9.jpg
https://ria.ru/20260219/makak-2075620794.html
япония
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_4545f31c85a1a52b4a82028c946f2d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, мария захарова, украина
В мире, Япония, Мария Захарова, Украина
Захарова прокомментировала историю с обезьянкой в японском зоопарке
Захарова: люди жалеют обезьянку, но игнорируют страдания детей от действий Киева
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Люди по всему миру сожалеют обезьянке Панти в японском зоопарке, от которой оказались сородичи, но игнорируют страдания детей, которые пострадали от действий киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители… И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также отметила, что подавляющее большинство людей, которые следят за историей с обезьянкой, даже не замечают, что их страны собирают огромные денежные суммы на то, чтобы "превращать детей в таких вот обезьянок Пантей".
Видео с кадрами нападения взрослого макака на своего маленького осиротевшего сородича Панти из зоопарка города Итикава в Японии
, в последние дни ставшего звездой в интернете, распространяется в соцсетях. Панти родился 26 июля, но из-за того, что его бросила мама, он был переведен на искусственное вскармливание, и только в конце января этого года его вернули в стаю. Рядом с Панти на обезьяньей горке можно всегда заметить его "маму" - оранжевого плюшевого орангутанга.