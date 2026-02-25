Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 25.02.2026 (обновлено: 19:51 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/zaes-2076735493.html
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.02.2026
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:42:00+03:00
2026-02-25T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
геннадий гатилов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89dc514063e4aa26513b471ef47f599.jpg
https://ria.ru/20260220/balitskij-2075841320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_97e0b78079b0ce415edca83a72e64bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий гатилов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Геннадий Гатилов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов

Гатилов: намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Намеренные обстрелы Киева Запорожской АЭС, перешедшей под российскую юрисдикцию в полном соответствии с нашим законодательством, чреваты ядерной катастрофой, которая может затронуть и те страны, которые оказывают военно-политическую и финансовую поддержку киевскому режиму", - сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.
При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Балицкий назвал киевский режим носителем радиационной угрозы для ЗАЭС
20 февраля, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеГеннадий ГатиловЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала