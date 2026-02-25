https://ria.ru/20260225/zaes-2076735493.html
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.02.2026
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:42:00+03:00
2026-02-25T19:42:00+03:00
2026-02-25T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
геннадий гатилов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89dc514063e4aa26513b471ef47f599.jpg
https://ria.ru/20260220/balitskij-2075841320.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_97e0b78079b0ce415edca83a72e64bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий гатилов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Геннадий Гатилов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов
Гатилов: намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой