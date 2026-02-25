Обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Намеренные обстрелы Киевом Запорожской АЭС чреваты ядерной катастрофой, она может затронуть и оказывающие Киеву помощь страны, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

При этом украинская сторона "в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд, трусливо прячась за спинами женщин и детей, размещая вооружения в непосредственной близости от жилых домов и минируя их при отступлении, а также целенаправленно атакуя российское мирное население", отметил дипломат.