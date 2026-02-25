Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге
25.02.2026
10:49 25.02.2026
Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге
Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге - РИА Новости, 25.02.2026
Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге. РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
оренбург
оренбургская область
происшествия, россия, оренбург, оренбургская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге

ФСБ показала видео задержания заказчика убийства крупного бизнесмена в Оренбурге

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге.
На кадрах оперативники получают команду "Захват", выдвигаются на машине, а затем выходят из неё и вытаскивают злоумышленника из другого транспортного средства, кладут его лицом к земле и надевают наручники, завернув ему руки за спину.
Задержание причастных к подготовке массовых убийств в регионах России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых убийств
1 октября 2025, 11:25
Сотрудники интересуются, знает ли он причину задержания. Мужчина утверждает, что не в курсе. Также демонстрируются деньги, которые он намеревался передать исполнителю за якобы уже совершённое убийство.
Далее его сажают в служебную машину и увозят в управление СК РФ по Оренбургской области.
"ФСБ России напоминает представителям этнических объединений, что нарушение законодательства Российской Федерации неминуемо влечёт к ответственности, в том числе, и уголовной, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал оперативный сотрудник ФСБ в другом видео, опубликованном спецслужбой.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Оренбурге заказного убийства крупного бизнесмена - гражданина России и выходца из Центральной Азии. Как сообщили в СК РФ, его хотел устранить конкурент из-за долга в 15 миллионов рублей. Злоумышленник за деньги предложил сделать это своему знакомому и разработал план. Его сообщник согласился, но обратился в правоохранительные органы.
Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ФСБ показала кадры задержания агента Киева в Ростове-на-Дону
29 июля 2025, 10:10
 
Происшествия
 
 
