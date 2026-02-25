Появились кадры задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания заказчика убийства бизнесмена в Оренбурге.
На кадрах оперативники получают команду "Захват", выдвигаются на машине, а затем выходят из неё и вытаскивают злоумышленника из другого транспортного средства, кладут его лицом к земле и надевают наручники, завернув ему руки за спину.
Сотрудники интересуются, знает ли он причину задержания. Мужчина утверждает, что не в курсе. Также демонстрируются деньги, которые он намеревался передать исполнителю за якобы уже совершённое убийство.
Далее его сажают в служебную машину и увозят в управление СК РФ по Оренбургской области.
"ФСБ России напоминает представителям этнических объединений, что нарушение законодательства Российской Федерации неминуемо влечёт к ответственности, в том числе, и уголовной, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказал оперативный сотрудник ФСБ в другом видео, опубликованном спецслужбой.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Оренбурге заказного убийства крупного бизнесмена - гражданина России и выходца из Центральной Азии. Как сообщили в СК РФ, его хотел устранить конкурент из-за долга в 15 миллионов рублей. Злоумышленник за деньги предложил сделать это своему знакомому и разработал план. Его сообщник согласился, но обратился в правоохранительные органы.
