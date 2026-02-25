Рейтинг@Mail.ru
В Японии призвали Европу подумать о мире и прекратить поддержку Зеленского
16:31 25.02.2026
В Японии призвали Европу подумать о мире и прекратить поддержку Зеленского
В Японии призвали Европу подумать о мире и прекратить поддержку Зеленского

Судзуки: Европе стоит прекратить поддерживать Зеленского и подумать о мире

© AP Photo / Eugene HoshikoЯпонский флаг в Токио
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский флаг в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки призвал страны Европы прекратить поддерживать Владимира Зеленского и начать думать о мирном урегулировании конфликта.
"Британия, Франция, Германия, Италия и другие европейские страны, поддерживающие Зеленского, должны поменять образ мышления", - написал Судзуки в своем блоге.
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В правительстве Японии, говоря о помощи Украине, не сказали о санкциях
24 февраля, 06:29
По словам депутата, если урегулирование конфликта будет затягиваться из-за поддержки Киева лидерами европейских стран, то это неминуемо приведет к дальнейшим человеческим жертвам.
"Почему они (страны Европы - ред.) не думают о само собой разумеющемся? Я желаю, чтобы открылся путь к прекращению огня, мирному соглашению и миру", - написал Судзуки.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
 
