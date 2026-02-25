Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
Калининградская ОПГ пойдет под суд за незаконный оборот янтаря
11:16 25.02.2026
Калининградская ОПГ пойдет под суд за незаконный оборот янтаря
Калининградская ОПГ в составе 10 человек пойдет под суд за незаконный оборот янтаря на 9,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
происшествия
россия
калининградская область
балтийское море
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
2026
1920
1920
true
происшествия, россия, калининградская область, балтийское море, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Балтийское море, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Янтарь, добытый в береговой зоне Балтийского моря. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 25 фев – РИА Новости. Калининградская ОПГ в составе 10 человек пойдет под суд за незаконный оборот янтаря на 9,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение. Для этого соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Как установлено, общий объем незаконно добытого янтаря превысил 394 килограммов общей стоимостью свыше 9,1 миллиона рублей.
Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря в крупном размере), частью 3 статьи 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершенные в крупном размере организованной группой).
«
"В Калининградской области перед судом предстанут 10 человек, обвиняемых в незаконном обороте янтаря... Следственными органами СК РФ по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей региона возрастом от 26 до 52 лет", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.
