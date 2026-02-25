Калининградская ОПГ пойдет под суд за незаконный оборот янтаря

КАЛИНИНГРАД, 25 фев – РИА Новости. Калининградская ОПГ в составе 10 человек пойдет под суд за незаконный оборот янтаря на 9,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение. Для этого соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Как установлено, общий объем незаконно добытого янтаря превысил 394 килограммов общей стоимостью свыше 9,1 миллиона рублей.
Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря в крупном размере), частью 3 статьи 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершенные в крупном размере организованной группой).
«
"В Калининградской области перед судом предстанут 10 человек, обвиняемых в незаконном обороте янтаря... Следственными органами СК РФ по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей региона возрастом от 26 до 52 лет", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что преступления выявлены и задокументированы пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.
В Калининграде добыли многовековой янтарь с древним тараканом внутри
26 июня 2025, 12:25