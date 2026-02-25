https://ria.ru/20260225/vznosy-2076690530.html
Власти продлят для угольщиков отсрочку по НДПИ и страховым взносам
Власти продлят для угольщиков отсрочку по НДПИ и страховым взносам - РИА Новости, 25.02.2026
Власти продлят для угольщиков отсрочку по НДПИ и страховым взносам
Власти РФ планируют продлить меры поддержки угольных компаний по отсрочке НДПИ и страховых взносов, которые сейчас действуют до 1 марта, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2026
россия
Власти продлят для угольщиков отсрочку по НДПИ и страховым взносам
Цивилев: власти РФ продлят для угольщиков отсрочку по НДПИ и страховым взносам
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ планируют продлить меры поддержки угольных компаний по отсрочке НДПИ и страховых взносов, которые сейчас действуют до 1 марта, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Будем", - ответил он на вопрос РИА Новости, будут ли продлены меры поддержки, которые сейчас действуют до начала марта.
Весной прошлого года кабмин утвердил решение об общих мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Минфин
ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам.