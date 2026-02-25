В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подросток случайно выстрелил в другого подростка во время игры с сигнальным пистолетом в кафе в подмосковных Мытищах, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.