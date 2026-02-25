https://ria.ru/20260225/vystrel-2076744452.html
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета
Подросток случайно выстрелил в другого подростка во время игры с сигнальным пистолетом в кафе в подмосковных Мытищах, потерпевший госпитализирован, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:42:00+03:00
2026-02-25T20:42:00+03:00
2026-02-25T21:36:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подросток случайно выстрелил в другого подростка во время игры с сигнальным пистолетом в кафе в подмосковных Мытищах, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.
"Полицейскими предварительно установлено, что пострадавший со своими знакомыми находился в кафе, расположенном на Шараповском проезде. Во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из подростков случайно выстрелил в сторону потерпевшего, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении
.
Правоохранители добавили, что 15-летний подросток госпитализирован.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь в прокуратуре Подмосковья
уточнили, что подросток получил травмы лица. В ходе надзорных мероприятий Мытищинская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.