В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета
20:42 25.02.2026 (обновлено: 21:36 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/vystrel-2076744452.html
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета - РИА Новости, 25.02.2026
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета
Подросток случайно выстрелил в другого подростка во время игры с сигнальным пистолетом в кафе в подмосковных Мытищах, потерпевший госпитализирован, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:42:00+03:00
2026-02-25T21:36:00+03:00
В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета

В Подмосковье подросток случайно выстрелил в сверстника из сигнального пистолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Подросток случайно выстрелил в другого подростка во время игры с сигнальным пистолетом в кафе в подмосковных Мытищах, потерпевший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.
"Полицейскими предварительно установлено, что пострадавший со своими знакомыми находился в кафе, расположенном на Шараповском проезде. Во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из подростков случайно выстрелил в сторону потерпевшего, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что 15-летний подросток госпитализирован.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь в прокуратуре Подмосковья уточнили, что подросток получил травмы лица. В ходе надзорных мероприятий Мытищинская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ПроисшествияМытищиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
