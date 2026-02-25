Рейтинг@Mail.ru
15:54 25.02.2026
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
экономика, россия, татьяна голикова
Экономика, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате

Голикова: налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Семейную налоговую выплату получат 4,2 миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Начиная с этого года вводится семейная налоговая выплата, изменения в законодательстве, которые мы принимали в прошлые годы, ее получат 4,2 миллиона семей", - сказала Голикова журналистам.
Мишустин о системе ежегодной семейной выплаты
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
Вчера, 12:36
 
ЭкономикаРоссияТатьяна Голикова
 
 
