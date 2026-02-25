Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
12:36 25.02.2026 (обновлено: 13:01 25.02.2026)
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр
2026
Мишустин о системе ежегодной семейной выплаты
Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты

Мишустин: правительство подготовило все для запуска ежегодной семейной выплаты

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход, соответственно, ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты. И мы подготовили все необходимое для запуска этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше четырех миллионов семей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр России отметил, что прием заявлений на выплату начнется в июне текущего года.
