https://ria.ru/20260225/vyplata-2076601316.html
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:36:00+03:00
2026-02-25T12:36:00+03:00
2026-02-25T13:01:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076610228_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c67d5ebec6ba580ebde929c49d06b7a8.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076600257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076610228_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86f3f3bb90de7ae1515cc36be2debbf9.jpg
Мишустин о системе ежегодной семейной выплаты
Кабмин подготовил все необходимое для запуска механизма ежегодной семейной выплаты, ими могут воспользоваться свыше 4 миллионов семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2026-02-25T12:36
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о запуске системы семейной выплаты
Мишустин: правительство подготовило все для запуска ежегодной семейной выплаты