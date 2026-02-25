https://ria.ru/20260225/vuchich-2076633124.html
Минобороны Сербии сделало заявление из-за подготовки покушения на Вучича
Минобороны Сербии сделало заявление из-за подготовки покушения на Вучича - РИА Новости, 25.02.2026
Минобороны Сербии сделало заявление из-за подготовки покушения на Вучича
Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича стала результатом многолетней кампании по его демонизации и подстрекательствам к свержению власти,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:44:00+03:00
2026-02-25T13:44:00+03:00
2026-02-25T13:44:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20260224/sud-2076404444.html
https://ria.ru/20260224/vuchich-2076402377.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Минобороны Сербии сделало заявление из-за подготовки покушения на Вучича
МО Сербии назвало подготовку покушения на Вучича подстрекательством
БЕЛГРАД, 25 фев – РИА Новости. Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича стала результатом многолетней кампании по его демонизации и подстрекательствам к свержению власти, заявил министр обороны Сербии Братислав Гашич в среду.
Высший суд в городе Кралево во вторник поместил под стражу на 30 дней двух мужчин, задержанных по подозрению в планировании насильственной смены власти путем покушения на Вучича и его семью. Президент Сербии заявил, что сербские власти располагают записями планирования подозреваемыми покушения.
"Каждая попытка физических угроз легитимно избранным представителям государства это открытый удар п государству и конституционному порядку. Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней, систематической кампании демонизации, "рисования мишени" и призывов к насилию"... Это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором безответственно призывают к свержению власти и хаосу", - цитирует пресс-служба МО Гашича.
Об обнаружении оружия и оборудования у подозреваемых не сообщалось, дело ведет высшая прокуратура в Кралево, которая пока не выступила с официальным сообщением.
В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.