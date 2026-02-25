ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В прошлом году ВТБ предоставил предпринимателям около 61,8 миллиарда рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП, сообщил член правления банка Руслан Еременко.

Заявление прозвучало на открытии флагманского офиса ВТБ в Самаре. Он также уточнил, что доля участия ВТБ в программе выросла с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.

"Зонтичные поручительства — это простой по условиям и надежный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли — такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению", - сказал Еременко, его слова приводит пресс-служба банка.

За год объем финансирования банком под зонтичные поручительства вырос на 28%, гарантийной поддержки - на 35%, достигнув 30 миллиардов рублей. Количество предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75% до 1215.

В 2025 году наибольший объем финансирования пришелся на компании Центрального федерального округа — 26,2 миллиарда рублей, основной вклад внесли Москва (16,1 миллиарда рублей) и Московская область (3,42 миллиарда рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 миллиарда рублей, показав рост на 35%. В число округов-лидеров вошел Сибирский федеральный округ - здесь прирост объема финансирования стал рекордным – 59% (7,18 миллиарда рублей). Среди ведущих регионов лидерами по приросту объема финансирования стали также Самарская область (рост в 3,5 раза, до 2,54 миллиарда рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 миллиарда рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 миллиарда рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 миллиардов рублей) и Иркутская область (в два раза, до 1,2 миллиарда рублей).