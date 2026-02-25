Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vtb-2076593511.html
ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП
ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП - РИА Новости, 25.02.2026
ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП
В прошлом году ВТБ предоставил предпринимателям около 61,8 миллиарда рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП, сообщил член правления... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:10:00+03:00
2026-02-25T12:10:00+03:00
корпорация мсп
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960092057_0:249:3113:2000_1920x0_80_0_0_9b10ebade8fbba25e0c52b4e50334874.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960092057_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_9a34dfc537ff19dd2434d5ebe7441f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, втб (банк)
Корпорация МСП, ВТБ (банк)
ВТБ предоставил 61,8 млрд рублей "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Более 61 млрд рублей предоставил ВТБ "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

© iStock.com / opoljaРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© iStock.com / opolja
Рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В прошлом году ВТБ предоставил предпринимателям около 61,8 миллиарда рублей финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП, сообщил член правления банка Руслан Еременко.
Заявление прозвучало на открытии флагманского офиса ВТБ в Самаре. Он также уточнил, что доля участия ВТБ в программе выросла с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.
"Зонтичные поручительства — это простой по условиям и надежный механизм, который сегодня становится базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию. Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли — такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению", - сказал Еременко, его слова приводит пресс-служба банка.
За год объем финансирования банком под зонтичные поручительства вырос на 28%, гарантийной поддержки - на 35%, достигнув 30 миллиардов рублей. Количество предпринимателей, получивших поддержку, увеличилось на 75% до 1215.
В 2025 году наибольший объем финансирования пришелся на компании Центрального федерального округа — 26,2 миллиарда рублей, основной вклад внесли Москва (16,1 миллиарда рублей) и Московская область (3,42 миллиарда рублей). Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 миллиарда рублей, показав рост на 35%. В число округов-лидеров вошел Сибирский федеральный округ - здесь прирост объема финансирования стал рекордным – 59% (7,18 миллиарда рублей). Среди ведущих регионов лидерами по приросту объема финансирования стали также Самарская область (рост в 3,5 раза, до 2,54 миллиарда рублей), Республика Башкортостан (в 2,6 раза, до 2,9 миллиарда рублей), Республика Татарстан (в 2,3 раза, до 0,9 миллиарда рублей), Новосибирская область (в 2,2 раза, до 3 миллиардов рублей) и Иркутская область (в два раза, до 1,2 миллиарда рублей).
Наиболее активно бизнес привлекал средства ВТБ при помощи механизма зонтичных поручительств в таких сферах, как производство, туризм, инфраструктурные проекты, научно-техническая деятельность, информация и связь.
 
Корпорация МСПВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала