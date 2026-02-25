https://ria.ru/20260225/vsu-2076735992.html
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки - РИА Новости, 25.02.2026
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
Российские бойцы уничтожили две группы украинских боевиков на окраине Константиновки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.02.2026
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
ВС России уничтожили две группы военных ВСУ на окраине Константиновки