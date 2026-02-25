Рейтинг@Mail.ru
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 25.02.2026
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки - РИА Новости, 25.02.2026
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки
Российские бойцы уничтожили две группы украинских боевиков на окраине Константиновки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Две группы боевиков ВСУ уничтожены на окраине Константиновки

ВС России уничтожили две группы военных ВСУ на окраине Константиновки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 фев — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили две группы украинских боевиков на окраине Константиновки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Окраины города Константиновка. ДНР. В ходе разведывательных мероприятий было обнаружено несколько групп врага. Точные удары дронами быстро решили судьбу фашистов. Представители второй группы вэсэушников были обнаружены в лесополосе и в двухэтажном здании. Их попытки скрыться от разящих ударов наших полковых FPV-дронов были напрасны. Итог этой боевой операции: успешная ликвидация двух вражеских групп", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что операция проведена бойцами личного состава 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ совместно с союзными российскими подразделениями. Кадыров также похвалил работу бойцов и назвал ее отличной.
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
Вчера, 15:41
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
© 2026 МИА «Россия сегодня»
