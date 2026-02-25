Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом - РИА Новости, 25.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 25.02.2026 (обновлено: 15:45 25.02.2026)
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом
Три человека получили ранения в результате сброса взрывного устройства ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.02.2026
брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом

В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывного устройства ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 25 фев – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате сброса взрывного устройства ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате варварской атаки в селе Истопки Климовского района по жилому дому, к сожалению, ранены еще трое мирных жителей. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства поврежден жилой дом", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
