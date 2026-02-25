https://ria.ru/20260225/vsu-2076670971.html
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом - РИА Новости, 25.02.2026
В Брянской области три человека пострадали при сбросе взрывчатки ВСУ на дом
Три человека получили ранения в результате сброса взрывного устройства ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.02.2026
