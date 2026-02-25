https://ria.ru/20260225/vsu-2076670473.html
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
Сосредоточенные силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе в Антоновке, маскируются и пытаются провести ротацию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
херсон
