ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 25.02.2026
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра
ВСУ пытаются провести ротацию на правобережье Днепра

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сосредоточенные силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе в Антоновке, маскируются и пытаются провести ротацию, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник маскируется и периодически проводит ротацию. Наши военные выявляют такие передвижения и наносят удары по точкам скопления живой силы противника и пунктам запуска дронов. Антоновка - один из населенных пунктов на берегу Днепра, где противник сосредоточивает свои силы. Работа продолжается", - сказал Сальдо в ответ на вопрос, какая сейчас ситуация на правобережье и есть ли факты отступления противника из Антоновки.
Антоновка - поселок городского типа, расположен на окраине Херсона на правом берегу Днепра.
Украинский военнослужащий в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьХерсонВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
