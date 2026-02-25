Рейтинг@Mail.ru
12:32 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vsu-2076599763.html
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило... РИА Новости, 25.02.2026
безопасность
дружковка
краматорск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, дружковка, краматорск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Дружковка, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств", - говорится в сводке.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
