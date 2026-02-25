https://ria.ru/20260225/vsu-2076599763.html
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне ответственности "Юга"
безопасность
дружковка
краматорск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дружковка
краматорск
константиновка
безопасность, дружковка, краматорск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Дружковка, Краматорск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, боевую машину пехоты, семь боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств", - говорится в сводке.