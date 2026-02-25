Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Альберт Роман, этнический венгр, рассказал Военнопленный ВСУ Альберт Роман, этнический венгр, рассказал Минобороны РФ , что до сдачи в плен российским бойцам вынужденно пил свою мочу из-за нехватки питьевой воды.

Роман объяснил, что его мобилизовали насильно, после чего отправили на фронт. Вскоре он вместе с напарником был найден российскими военнослужащими в подвале. Его сослуживец не хотел выпускать автомат из рук, однако в последний момент "догнал ситуацию" и сложил свое оружие, как и Роман.

"Дали закурить. Одну пачку выкурил, вторую пачку дали. Накормили, напоили. Ну, горячий чай пленному, я не знаю, положено, не положено. Я в плену никогда в жизни не был. Я же лежал, я же лежал в этом подвале, я свою мочу пил. Я буду говорить так, как я пил свою мочу. Они же там тоже, не у ваших. Это еще когда я ждал на свою эвакуацию… Нету воды, нету воды, нету", - сказал он.

По словам пленного, из-за обезвоживания он начал просить у российских военнослужащих техническую воду, чтобы напиться.

"Я говорю, ребята, я не подслушивал, но слышал, у вас есть техническая вода. Я говорю, у вас и так мало воды. Я говорю, дайте мне просто воду. Ихний вопрос, ты что, дурак? Да ты выпьешь техничку, ты у нас здесь сдохнешь. Зачем? На, пей чай, молчи", - отметил Роман.

Его накормили, дали тушенку, которую предварительно подогрели.

"А у меня же пальцы отбиты, отмороженные, я не могу. Разжигалку с горем пополам могу запылить... Прикурил сигарету, дал мне сигарету в зубы. Вот это отношение. Это я от своих никогда не дождался, это факт. А вот это ваше отношение. Пускай после этого мне никто не объясняет сказки, что русские такие плохие, такие изверги", - отметил Роман.

Военнопленный добавил, что российские бойцы спасли ему жизнь.