Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 25.02.2026 (обновлено: 11:59 25.02.2026)
Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам
Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам - РИА Новости, 25.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам
Военнопленный ВСУ Альберт Роман, этнический венгр, рассказал Минобороны РФ, что до сдачи в плен российским бойцам вынужденно пил свою мочу из-за нехватки... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам

МО РФ: пленный ВСУ Роман до сдачи ВС России пил свою мочу из-за нехватки воды

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Альберт Роман, этнический венгр, рассказал Минобороны РФ, что до сдачи в плен российским бойцам вынужденно пил свою мочу из-за нехватки питьевой воды.
Роман объяснил, что его мобилизовали насильно, после чего отправили на фронт. Вскоре он вместе с напарником был найден российскими военнослужащими в подвале. Его сослуживец не хотел выпускать автомат из рук, однако в последний момент "догнал ситуацию" и сложил свое оружие, как и Роман.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
24 февраля, 18:56
"Дали закурить. Одну пачку выкурил, вторую пачку дали. Накормили, напоили. Ну, горячий чай пленному, я не знаю, положено, не положено. Я в плену никогда в жизни не был. Я же лежал, я же лежал в этом подвале, я свою мочу пил. Я буду говорить так, как я пил свою мочу. Они же там тоже, не у ваших. Это еще когда я ждал на свою эвакуацию… Нету воды, нету воды, нету", - сказал он.
По словам пленного, из-за обезвоживания он начал просить у российских военнослужащих техническую воду, чтобы напиться.
"Я говорю, ребята, я не подслушивал, но слышал, у вас есть техническая вода. Я говорю, у вас и так мало воды. Я говорю, дайте мне просто воду. Ихний вопрос, ты что, дурак? Да ты выпьешь техничку, ты у нас здесь сдохнешь. Зачем? На, пей чай, молчи", - отметил Роман.
Его накормили, дали тушенку, которую предварительно подогрели.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
21 февраля, 23:36
"А у меня же пальцы отбиты, отмороженные, я не могу. Разжигалку с горем пополам могу запылить... Прикурил сигарету, дал мне сигарету в зубы. Вот это отношение. Это я от своих никогда не дождался, это факт. А вот это ваше отношение. Пускай после этого мне никто не объясняет сказки, что русские такие плохие, такие изверги", - отметил Роман.
Военнопленный добавил, что российские бойцы спасли ему жизнь.
"Если бы не ваши ребята, я бы там уже сдох. Так что я им благодарен. Не выполнить боевую задачу. Я аннулирую твою позицию. Я аннулирую. Это украинский командир по рации неоднократно орал. Конечно, стрёмно. Возьмите с одной командой, прорвите границу и тикайте отсюда, убегайте в Европу, подальше от Украины. Это гнилая страна", - заключил венгр.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Российский военный рассказал, как они помогают пленным спасать раненых
19 февраля, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
