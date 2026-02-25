МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях, сообщает издание Euractiv.
Собеседник издания привел в пример случай, когда после поставки полного комплекта в 2024 году украинские войска запустили около 50 дронов, и ни один из них не смог вылететь за линию фронта.
Украинский военный пожаловался, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.