Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vsu-2076585892.html
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv
Украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T11:41:00+03:00
2026-02-25T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
европа
сша
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076580106.html
киев
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, европа, сша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Европа, США, Сергей Лавров, НАТО
ВСУ пожаловались на полученные из ЕС и США дроны, пишет Euractiv

Euractiv: ВСУ раскритиковали большую часть поставляемых Киеву беспилотников

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Roman Chop
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные раскритиковали большую часть беспилотников, поставляемых Киеву из Европы или США, отмечая их неэффективность и непригодность к использованию в современных военных действиях, сообщает издание Euractiv.
"Лишь немногие беспилотники из Европы или США пригодны к использованию и эффективны в такой войне с использованием средств радиоэлектронной борьбы", - приводит издание слова украинского военного.
Собеседник издания привел в пример случай, когда после поставки полного комплекта в 2024 году украинские войска запустили около 50 дронов, и ни один из них не смог вылететь за линию фронта.
Украинский военный пожаловался, что союзники Киева не осознают, как быстро меняется ситуация в ходе военных действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Ужасные потери". Поступок солдат ВСУ вызвал переполох в Британии
Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЕвропаСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала