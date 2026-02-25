Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 25.02.2026 (обновлено: 11:07 25.02.2026)
ВСУ готовят Одесскую область к круговой обороне
ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков. РИА Новости, 25.02.2026
одесская область, одесса, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков.
"Мы в данный момент очень серьезно готовим к круговой обороне город Одесса. Мы готовим <...> всю <...> область", — заявил он в интервью YouTube-каналу "Штабквартира".
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
6 февраля, 04:53
По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы.
"Это очень сложная система разнообразных фортификационных сооружений, инженерных заграждений — это те же "кил-зоны", <...> ловушки, капканы", — добавил военный.
Кроме того, боевики учат местных жителей обращению с оружием, из непригодных к службе набирают резервы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
