ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область

КУРСК, 25 фев - РИА Новости. ВСУ 22 раза за сутки атаковали с помощью артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, над регионом было сбито 17 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.