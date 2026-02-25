Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 25.02.2026
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область
ВСУ 22 раза за сутки атаковали с помощью артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, над регионом было сбито 17 украинских беспилотников,... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльский район
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область

Хинштейн: ВСУ за сутки 22 раза атаковали из артиллерии курское приграничье

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
КУРСК, 25 фев - РИА Новости. ВСУ 22 раза за сутки атаковали с помощью артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, над регионом было сбито 17 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 24 февраля до 07:00 25 февраля сбито 17 вражеских беспилотников различного типа. 22 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 1 раз беспилотник атаковал нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки в селе Акимовка Рыльского района был уничтожен автомобиль.
"Погибших и пострадавших нет", - уточнил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
