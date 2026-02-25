https://ria.ru/20260225/vsu-2076560253.html
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область
ВСУ 22 раза за сутки атаковали с помощью артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, над регионом было сбито 17 украинских беспилотников,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T09:32:00+03:00
2026-02-25T09:32:00+03:00
2026-02-25T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076544218.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 22 раза атаковали Курскую область
Хинштейн: ВСУ за сутки 22 раза атаковали из артиллерии курское приграничье