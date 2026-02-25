ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины

Там будущий пленный прошёл формальную медкомиссию и был признан годным к службе, несмотря на наличие менингита, переломы и 11 сотрясений мозга. После этого его на сборочном пункте, находившемся сразу за военкоматом, загрузили в автобус и отправили на обучение.