ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военкомы насильно мобилизовали и отправили на фронт гражданина Венгрии и Украины, впоследствии он сдался в плен российским бойцам на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Пленный рассказал, что живёт в Венгрии с 2020 года, а своё украинское гражданство назвал "плохим прицепом". При пересечении границы на украинской стороне его отвели в отдельную комнату и поставили охрану, после чего уже вместе с полицией вывезли "как какого-то преступника-рецидивиста" в военкомат в Ужгороде.
Там будущий пленный прошёл формальную медкомиссию и был признан годным к службе, несмотря на наличие менингита, переломы и 11 сотрясений мозга. После этого его на сборочном пункте, находившемся сразу за военкоматом, загрузили в автобус и отправили на обучение.
Пленный считает, что сотрудники военкомата из личной неприязни отправили его в бригаду "Червона Калина", откуда живыми возвращаются меньше одного процента военных.