ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 25.02.2026 (обновлено: 12:37 25.02.2026)
ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины
ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины
Украинские военкомы насильно мобилизовали и отправили на фронт гражданина Венгрии и Украины, впоследствии он сдался в плен российским бойцам на красноармейском... РИА Новости, 25.02.2026
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины

МО РФ: украинские военкомы насильно мобилизовали гражданина Венгрии и Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские военкомы насильно мобилизовали и отправили на фронт гражданина Венгрии и Украины, впоследствии он сдался в плен российским бойцам на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнопленный Альберт Роман из 14-й бригады ВСУ, гражданин двух стран Венгрии и Украины, сдался в плен подразделениям группировки войск "Центр" на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Пленный рассказал, что живёт в Венгрии с 2020 года, а своё украинское гражданство назвал "плохим прицепом". При пересечении границы на украинской стороне его отвели в отдельную комнату и поставили охрану, после чего уже вместе с полицией вывезли "как какого-то преступника-рецидивиста" в военкомат в Ужгороде.
Там будущий пленный прошёл формальную медкомиссию и был признан годным к службе, несмотря на наличие менингита, переломы и 11 сотрясений мозга. После этого его на сборочном пункте, находившемся сразу за военкоматом, загрузили в автобус и отправили на обучение.
Пленный считает, что сотрудники военкомата из личной неприязни отправили его в бригаду "Червона Калина", откуда живыми возвращаются меньше одного процента военных.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Каждый третий украинский пленный готов уничтожить тех, кто его мобилизовал
24 февраля, 18:56
 
Специальная военная операция на Украине
Украина
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
