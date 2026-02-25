Рейтинг@Mail.ru
Володин анонсировал встречу глав думских фракций с Мишустиным - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vstrecha-2076651590.html
Володин анонсировал встречу глав думских фракций с Мишустиным
Володин анонсировал встречу глав думских фракций с Мишустиным - РИА Новости, 25.02.2026
Володин анонсировал встречу глав думских фракций с Мишустиным
После отчета правительства состоится встреча руководителей думских фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным для обсуждения итогов прошлого года,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:41:00+03:00
2026-02-25T14:41:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076646012_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_81f68ea698cc13a9b445b48617864858.jpg
https://ria.ru/20260225/agroprom-2076645846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076646012_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_228b43c0168f9bd06776ccc1b47b3d66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин анонсировал встречу глав думских фракций с Мишустиным

Володин: Мишустин встретится с главами думских фракций после отчета кабмина

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. После отчета правительства состоится встреча руководителей думских фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным для обсуждения итогов прошлого года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"А дальше, чтобы никто не думал, что на этом все завершится, состоится рабочая встреча руководителей фракций с председателем правительства для обсуждения, в том числе, итогов прошлого года. И поделимся планами и задачами на текущий год", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал размеры господдержки АПК в 2026 году
Вчера, 14:23
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала