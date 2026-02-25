Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США

«

"Разговаривал с Рустемом Умеровым, у него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - с Уиткоффом и Кушнером. Также Умеров будет с министром экономики... Будет двусторонняя встреча с американской стороной", - сказал Зеленский в комментарии украинским СМИ, его аудиозапись приводит украинское издание "Новости.LIVE".