Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США
Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг запланирована двусторонняя встреча секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США. РИА Новости, 25.02.2026
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США
Зеленский подтвердил, что 26 февраля Умеров встретится с представителями США