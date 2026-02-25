Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 25.02.2026 (обновлено: 14:34 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/vstrecha-2076649715.html
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США - РИА Новости, 25.02.2026
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США
Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг запланирована двусторонняя встреча секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:33:00+03:00
2026-02-25T14:34:00+03:00
в мире
сша
украина
женева (город)
владимир зеленский
рустем умеров
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20260225/zelenskij-2076528034.html
сша
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, женева (город), владимир зеленский, рустем умеров, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Женева (город), Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Зеленский подтвердил запланированную встречу Умерова с представителями США

Зеленский подтвердил, что 26 февраля Умеров встретится с представителями США

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг запланирована двусторонняя встреча секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым.
«

"Разговаривал с Рустемом Умеровым, у него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - с Уиткоффом и Кушнером. Также Умеров будет с министром экономики... Будет двусторонняя встреча с американской стороной", - сказал Зеленский в комментарии украинским СМИ, его аудиозапись приводит украинское издание "Новости.LIVE".

По его словам, на встрече планируется обсудить, в частности, восстановление Украины. "Второй вопрос: будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с РФ и будет (встреча – ред.), на наш взгляд, в начале марта", - отметил, в частности, Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Зеленский назвал сроки возможной встречи России, Украины и США
Вчера, 01:55
 
В миреСШАУкраинаЖенева (город)Владимир ЗеленскийРустем УмеровСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала