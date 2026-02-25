Вторая мексиканская война: Украина ударила в подбрюшье США

Мятежи в Мексике, бушевавшие после ликвидации главы наркокартеля "Новое поколение Халиско", интересны для нас тем, что обнажили существенную военную уязвимость США. Впервые возникает нешуточная вероятность развертывания полномасштабной террористической активности на территории Штатов. Война может прийти в страну, долгое время кичившуюся своей неуязвимостью.

Совершенно неслучайно главной угрозой стратегической безопасности США администрация Трампа обозначила безопасность границ страны. Естественно, имеется в виду не северная — оттуда разве канадский гризли, проснувшийся по весне, забредет, а южная граница. Это больше трех тысяч километров, дырявых как решето. Оттуда в США течет миллионный поток нелегалов со всей Южной Америки, а также тонны наркотиков.

И вот по другую сторону этой границы разыгрывается новый акт натуральной гражданской войны. Парамилитарес "Халиско", разгневанные ликвидацией своего главаря, массово убивают мексиканских силовиков, поджигают автомобили, взрывают дома, блокируют шоссе, кошмарят простых граждан. Параллельно начинается передел зон влияния — и банды выясняют свои отношения на улицах городов. Счет погибших идет на десятки.

Не сказать, что этот кошмар в новинку для Мексики. Каждый новый лидер государства, приходя к власти, объявляет там войну наркокартелям. Потом показательно захватывает или убивает какого-нибудь крестного отца, а дальше начинается апокалипсис — армии картелей открывают военные действия против силовиков и зачастую выигрывают их.

Все это шумное, кипящее, стреляющее безобразие разыгрывается в непосредственной близи от границ США. А спонсируют его, как ни парадоксально, сами американцы — это они тратят сотни миллиардов долларов в год на наркотики, 90% которых поступает в США как раз из Мексики.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было что-то с этим сделать — хотя бы попытаться остановить наркотрафик и поток нелегалов. Президент США еще в первый свой срок боролся с массовой наркоманией американцев, вежливо называвшейся "опиоидным кризисом". Однако сегодня оказалось, что сделать ничего нельзя.

Мексиканские картели не просто обладают полноценными армиями и гигантским властным ресурсом у себя в стране. Они давно и успешно закрепились на территории самих Соединенных Штатов. В большинстве городов юга США главным языком общения является испанский, выходцы из Мексики составляют здесь от 30 до 70 процентов населения.

Белый дом может грозить ракетными ударами по Мексике, Трамп может намекать на то, что президент страны Клаудия Шейнбаум не справляется со своими обязанностями. Но одно неосторожное движение — и наркокартели через свои "филиалы" в США развяжут масштабную террористическую войну. Поэтому в ликвидации Эль Менчо — главаря "Халиско" — Вашингтон участвовал очень аккуратно, просто предоставив разведданные.

Вот что докладывает аналитический центр Atlantic Council. "Территория США окажется под ударом в случае развертывания военных действий против мексиканских картелей. Та самая сеть распространения наркотиков, простирающаяся от городов (таких как Лос-Анджелес и Чикаго) в сельскую местность, станет инфраструктурой, помогающей картелям наносить удары возмездия. У картелей большая история убийств представителей органов власти в Мексике, и они с большой вероятностью будут применять террористические тактики против политиков, силовиков и даже военных США".

То есть наркотрафик и человеческий трафик объединились, создав на территории США огромные "спящие ячейки" и практически безграничные возможности для террористической войны. Тем более что испаноговорящие, если быть исторически объективными, отнюдь не захватывают, а просто возвращают себе территории, оттяпанные у них американцами в ходе американо-мексиканской войны.

Не секрет, что картели платят своим сотрудникам огромные по местным меркам деньги, так что их парамилитарные соединения упакованы по последнему слову военной моды, умеют проводить масштабные кибератаки, имеют в своем распоряжении новейшие образцы техники и вооружений.

Последний писк моды — это, разумеется, беспилотники. И именно работе с ними учат мексиканских и колумбийских наемников на Украине — о том, как вэсэушники делятся опытом с наемниками наркокартелей подробно рассказывала британская The Daily Telegraph.