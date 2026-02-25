https://ria.ru/20260225/vostok-2076599441.html
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока" за сутки