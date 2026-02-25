Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 25.02.2026 (обновлено: 12:38 25.02.2026)
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки российских войск "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области", - отметили в министерстве обороны России.
