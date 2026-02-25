Володин поблагодарил Григоренко за подготовку ответов на вопросы депутатов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил главу аппарата правительства России, вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив его работу по подготовке ответов на вопросы депутатов к отчету кабмина.
"Коллеги, дальше идем по вопросам. Вот кто-то наверное смотрит и думает: "Сколько же этих вопросов?". А мы, на самом деле, с вами в течение месяца их отрабатывали и здесь нужно высказать слова благодарности руководителю аппарата, вице-премьеру Григоренко Дмитрию Юрьевичу, потому что 186 вопросов только от фракции в письменном виде отправили и ждем письменных ответов. Эти ответы уже сейчас поступают, а всего, как уже говорил, порядка 12 тысяч вопросов", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.