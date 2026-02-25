Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование - РИА Новости, 25.02.2026
13:50 25.02.2026
Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование
Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование
вячеслав володин
россия
общество
михаил мишустин
вячеслав володин, россия, общество, михаил мишустин
Вячеслав Володин, Россия, Общество, Михаил Мишустин
Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование

Спикер ГД Володин призвал правительство взять под контроль тарифообразование

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Госдума считает правильным, чтобы правительство взяло под контроль вопросы, связанные с тарифообразованием, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы не можем не реагировать и стоять в стороне от этого. И считаем правильным, чтобы правительство взяло под особый контроль эти вопросы, связанные с тарифообразованием. И вообще взяли под контроль ситуацию, которая в регионах, мы видим пошла не туда", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
ЦБ не ожидает новой волны инфляции в России
Вячеслав ВолодинРоссияОбществоМихаил Мишустин
 
 
