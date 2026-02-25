Володин оценил работу правительства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ работает эффективно, экономическая модель, созданная президентом России Владимиром Путиным, показывает свой результат, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Уважаемые коллеги, думаю, что вы все согласитесь, в непростое время, в котором мы живем, вызовы, с которыми сталкиваемся, если говорить и о прошедшем 2025, предыдущих годах, правительство работает эффективно. Экономическая модель, созданная нашим президентом, показывает свои результаты", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.