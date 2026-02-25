https://ria.ru/20260225/volodin-2076605120.html
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2026
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:45:00+03:00
2026-02-25T12:45:00+03:00
2026-02-25T12:45:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002987397_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_a07547718cf4ae0346d6c81d4791b3df.jpg
https://ria.ru/20260225/volodin-2076593649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002987397_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ed89dd367fbbc8638cf94296e2d50c08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин
Володин: отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта