Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2026
12:45 25.02.2026
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
россия
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в марте, заявил Володин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отчет Счетной палаты в Госдуме состоится в середине марта, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
"Давайте поприветствуем Бориса Юрьевича Ковальчука, председателя Счётной палаты Российской Федерации. Он также здесь присутствует и готовится к отчёту, который состоится в середине марта",- сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
