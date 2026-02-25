Володин оценил отношения Госдумы и правительства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отношения у Госдумы с правительством РФ сложились конструктивные, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. С отчетом выступает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

« "У нас сложились конструктивные отношения с правительством. Мы понимаем свою ответственность за конечный результат работы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он поблагодарил за это председателя правительства, а также вице-премьеров и министров, отметив, что качество работы поменялось.