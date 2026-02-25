Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил отношения Госдумы и правительства - РИА Новости, 25.02.2026
12:38 25.02.2026
Володин оценил отношения Госдумы и правительства
Отношения у Госдумы с правительством РФ сложились конструктивные, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отношения у Госдумы с правительством РФ сложились конструктивные, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. С отчетом выступает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас сложились конструктивные отношения с правительством. Мы понимаем свою ответственность за конечный результат работы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он поблагодарил за это председателя правительства, а также вице-премьеров и министров, отметив, что качество работы поменялось.
"Мы стараемся сделать все для того, чтобы цели, обозначенные президентом в послании Федеральному собранию, были достигнуты, а повестка президента была эффективно реализована", - добавил председатель Госдумы.
 
Политика Россия Вячеслав Володин Михаил Мишустин Госдума РФ
 
 
