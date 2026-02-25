https://ria.ru/20260225/volodin-2076602160.html
Володин оценил отношения Госдумы и правительства
Володин оценил отношения Госдумы и правительства - РИА Новости, 25.02.2026
Володин оценил отношения Госдумы и правительства
Отношения у Госдумы с правительством РФ сложились конструктивные, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
россия
Володин оценил отношения Госдумы и правительства
Володин рассказал о конструктивных отношениях Госдумы с правительством
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отношения у Госдумы с правительством РФ сложились конструктивные, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит отчет правительства РФ о работе за 2025 год. С отчетом выступает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"У нас сложились конструктивные отношения с правительством. Мы понимаем свою ответственность за конечный результат работы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он поблагодарил за это председателя правительства, а также вице-премьеров и министров, отметив, что качество работы поменялось.
"Мы стараемся сделать все для того, чтобы цели, обозначенные президентом в послании Федеральному собранию, были достигнуты, а повестка президента была эффективно реализована", - добавил председатель Госдумы.