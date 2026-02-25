Рейтинг@Mail.ru
Отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 25.02.2026 (обновлено: 12:24 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/volodin-2076593649.html
Отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц, заявил Володин
Отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2026
Отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц, заявил Володин
Отчет Центрального банка России в Госдуме пройдет через месяц, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:12:00+03:00
2026-02-25T12:24:00+03:00
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20260219/moshenniki-2075387521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, вячеслав володин
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Вячеслав Володин
Отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц, заявил Володин

Володин: отчет ЦБ в Госдуме состоится через месяц

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отчет Центрального банка России в Госдуме пройдет через месяц, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Давайте поприветствуем Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну, председателя Центрального банка Российской Федерации. Эльвира Сахипзадовна также присутствует здесь. Ну, и сегодняшний опыт для нее будет хорошей основой, потому что ровно через месяц у нас будет отчет Центрального банка Российской Федерации", - сказал Володин в ходе отчета в ГД правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества
19 февраля, 09:41
 
ЭкономикаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала