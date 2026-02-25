Рейтинг@Mail.ru
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/vladivostok-2076553823.html
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого - РИА Новости, 25.02.2026
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого
Житель Владивостока подозревается в том, что на автомобиле насмерть задавил своего знакомого, по ошибке приняв его за мужчину, с которым у него возник конфликт, РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:54:00+03:00
2026-02-25T08:54:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260130/moskva-2071182536.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого

В Артёме мужчина на машине насмерть задавил знакомого, приняв его за оппонента

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в том, что на автомобиле насмерть задавил своего знакомого, по ошибке приняв его за мужчину, с которым у него возник конфликт, сообщает СУСК России по Приморскому краю.
«

"По версии следствия, в ночь на 24 февраля 2026 года вблизи дома по улице Лазо в городе Артеме между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого 45-летний подозреваемый, сев за руль автомобиля марки Toyota Axio, совершил наезд на своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На мужчину возбудили дело по статье "Убийство".
Следователь ходатайствует в суде о заключении фигуранта под стражу.
Мужчина забил насмерть оппонента в подземном переходе на станции метро Площадь Ильича - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента
30 января, 11:51
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала