Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого - РИА Новости, 25.02.2026
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого
Житель Владивостока подозревается в том, что на автомобиле насмерть задавил своего знакомого, по ошибке приняв его за мужчину, с которым у него возник конфликт, РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T08:54:00+03:00
происшествия
Житель Владивостока на машине насмерть задавил знакомого
В Артёме мужчина на машине насмерть задавил знакомого, приняв его за оппонента