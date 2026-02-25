Рейтинг@Mail.ru
Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос - РИА Новости, 25.02.2026
06:22 25.02.2026
Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос
Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос - РИА Новости, 25.02.2026
Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос
Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около... РИА Новости, 25.02.2026
экономика
россия
россия
2026
экономика, россия
Экономика, Россия
Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос

РИА Новости: треть россиян могут забрать вклады из банков при падении ставок

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%, сообщается в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.
"По данным наших опросов, 29% россиян допускают, что могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться. В настоящее время средняя доходность рублевых вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%... Еще 23% готовы искать альтернативные инструменты при снижении ставок до 8–9%", - отмечает генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко.
При этом, по его словам, важно понимать, что фактическое поведение вкладчиков традиционно более консервативно. Финансовые решения зависят не только от номинальной ставки, но и от инфляции, доверия к банковской системе, макроэкономической стабильности и наличия понятных альтернативных инвестиционных инструментов.
"Исторически даже при заметном снижении ставок россияне чаще перераспределяют средства между разными сроками вкладов, чем массово выводят их из банковского сектора", - пояснил Бурденко.
Значимая доля россиян (34%) вовсе не планируют менять стратегию даже при дальнейшем снижении доходности. Около трети опрошенных прямо заявили, что оставят деньги на депозитах.
"Это отражает устойчивую консервативную модель финансового поведения: приоритетом остается сохранность капитала, а не максимизация дохода", - отметил Бурденко. Для большинства вклад остается самым понятным и психологически комфортным инструментом, особенно на фоне волатильности фондового рынка и ограниченного инвестиционного опыта.
"По мере ожидаемого снижения ключевой ставки, которая, по нашим и сторонним оценкам, к концу 2026 года может опуститься до 12–13%, привлекательность депозитов будет постепенно снижаться. В этих условиях вклады будут все больше восприниматься не как источник высокой доходности, а как базовый инструмент сохранения капитала и управления ликвидностью", - заключил гендиректор финансового маркетплейса.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
