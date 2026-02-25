Треть россиян заберут вклады из банков при снижении ставок, показал опрос

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться; сейчас средняя доходность вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%, сообщается в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.

"По данным наших опросов, 29% россиян допускают, что могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться. В настоящее время средняя доходность рублевых вкладов составляет около 14–14,5% годовых, а лучшие предложения достигают 16%... Еще 23% готовы искать альтернативные инструменты при снижении ставок до 8–9%", - отмечает генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко.

При этом, по его словам, важно понимать, что фактическое поведение вкладчиков традиционно более консервативно. Финансовые решения зависят не только от номинальной ставки, но и от инфляции, доверия к банковской системе, макроэкономической стабильности и наличия понятных альтернативных инвестиционных инструментов.

"Исторически даже при заметном снижении ставок россияне чаще перераспределяют средства между разными сроками вкладов, чем массово выводят их из банковского сектора", - пояснил Бурденко.

Значимая доля россиян (34%) вовсе не планируют менять стратегию даже при дальнейшем снижении доходности. Около трети опрошенных прямо заявили, что оставят деньги на депозитах.

"Это отражает устойчивую консервативную модель финансового поведения: приоритетом остается сохранность капитала, а не максимизация дохода", - отметил Бурденко. Для большинства вклад остается самым понятным и психологически комфортным инструментом, особенно на фоне волатильности фондового рынка и ограниченного инвестиционного опыта.