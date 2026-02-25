https://ria.ru/20260225/vens-2076735672.html
Вэнс рассказал, как в США смотрят на позиции сторон в украинском конфликте
Вэнс рассказал, как в США смотрят на позиции сторон в украинском конфликте
США без иллюзий смотрят на позиции сторон в украинском конфликте, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 25.02.2026
сша
Вэнс: в США без иллюзий смотрят на позиции сторон в украинском конфликте