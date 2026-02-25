Рейтинг@Mail.ru
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 25.02.2026
18:54 25.02.2026 (обновлено: 19:04 25.02.2026)
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжать дипломатические усилия. РИА Новости, 25.02.2026
украина, в мире, сша, россия, владимир мединский, рустем умеров, стив уиткофф, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
Украина, В мире, США, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжать дипломатические усилия.
"Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий", - сказал Вэнс каналу Fox News.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вэнс оценил перспективы урегулирования на Украине
