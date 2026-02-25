https://ria.ru/20260225/vens-2076725469.html
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжать дипломатические усилия. РИА Новости, 25.02.2026
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что для разрешения украинского конфликта необходимо продолжать дипломатические усилия.
"Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий", - сказал Вэнс каналу Fox News
.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.